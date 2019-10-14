الجيش السوري ينتشر في بلدة قرب مدينة الرقة

قالت وسائل الإعلام السورية الرسمية اليوم الاثنين إن الجيش السوري انتشر في بلدة الطبقة قرب الرقة، في منطقة يوجد بها سد كبير لتوليد الطاقة الكهرومائية.
وجاء انتشار القوات السورية بعد اتفاق بين الحكومة والقوات التي يقودها الأكراد.
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