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اختفاء فتاة بظروف غامضة في السعودية
الإثنين 14 أكتوبر 2019
الخليج 365
تحقق الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية في بلاغ تلقته عن اختفاء فتاة في ظروف غامضة، أمس الأحد، من أمام إحدى مكتبات القرطاسية في منطقة مكة المكرمة.
وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن فتاة كانت تتسوق برفقة شقيقها في إحدى مكتبات القرطاسية بحي الزايدي في مكة المكرمة، لكنها تركت شقيقها داخل المكتبة وتوجهت إلى مركبته كي تنتظره، إلا أن شقيقها فوجئ بعد خروجه بعدم وجودها.
وأبلغ شقيق الفتاة الشرطة باختفاء شقيقته بعدما فشل في العثور عليها، حيث لا تزال الأجهزة الأمنية تحقق في الواقعة.
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