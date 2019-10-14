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بوتين داخل السعودية.. النفط وإيران يتصدران جدول الأعمال
الإثنين 14 أكتوبر 2019
الخليج 365
يصل فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، اليوم الاثنين، إلى السعودية للمرة الأولى منذ العام 2007، في زيارة تاريخية تظهر مستوى متصاعدًا من العلاقات بين البلدين وسط توترات إقليمية متنامية.
وكانت موسكو اكتسبت نفوذًا في الشرق الأوسط في 2015، بإرسال قواتها إلى سوريا، حيث قامت هي وإيران بدور رئيسي في دعم الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية، في الوقت الذي تنسحب فيه الولايات المتحدة.
وعشية زيارة بوتين كانت القوات الأمريكية تنسحب من شمال سوريا في الوقت الذي أبرم فيه حلفاؤها الأكراد اتفاقًا مع الجيش السوري المدعوم من روسيا بهدف صد هجوم عسكري تركي.
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