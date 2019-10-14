أكدت وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​في تصريح لها من المشرف ان "جزءا كبيرا من الحريق تم تطويقه"، مشيرةً إلى "إننا نتابعما يقوم به ​الدفاع المدني​"، مشيرةً إلى "إنني تواصلت مع وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ واتفقنا على ان يتحدث مع الجهات القبرصية لوضعهم بأجواء الحريق وللطلب منهم الاستعداد في حال احتجنا إليهم لاخماد الحريق لان عتادام أكثر تطورا من عتادنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحسن: السيطرة على جزء كبير من حريق المشرف وقد نستعين بالجهات القبرصية للمساعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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