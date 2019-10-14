مسؤول اميركي: فريق دبلوماسي أميركي غادر شمال شرق سوريا

نقلت وكالة "​رويترز​" للانباء عن مسؤول أميركي بأن "فريقا دبلوماسيا أمريكيا مكلفا بإجراءات إرساء الاستقرار، غادر شمال شرق ​سوريا​"، مشيراً إلى أن "​القوات​ لا تزال في سوريا لكن المراحل الأولى من الانسحاب".

وفي وقت سابق، تعرض موقع للقوات الأميركية في ​الشمال​ السوري لقصف من قبل ​الجيش التركي​، في استهداف وصفه ضابط أميركي متواجد في سوريا، بأنه لم يكن عن طريق الصدفة بل جاء عمدا.