مسؤول اميركي: فريق دبلوماسي أميركي غادر شمال شرق سوريا

نقلت وكالة "رويترز" للانباء عن مسؤول أميركي بأن "فريقا دبلوماسيا أمريكيا مكلفا بإجراءات إرساء الاستقرار، غادر شمال شرق سوريا"، مشيراً إلى أن "القوات لا تزال في سوريا لكن المراحل الأولى من الانسحاب".
وفي وقت سابق، تعرض موقع للقوات الأميركية في الشمال السوري لقصف من قبل الجيش التركي، في استهداف وصفه ضابط أميركي متواجد في سوريا، بأنه لم يكن عن طريق الصدفة بل جاء عمدا.
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