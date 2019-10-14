فوز المحافظين القوميين في الانتخابات التشريعية في بولندا

فاز المحافظون القوميون الحاكمون في ​بولندا​، في الانتخابات التشريعيّة الّتي جرت أمس الأحد، مع الاحتفاظ بالأغلبيّة المطلقة في البرلمان، وذلك مع حصولهم على نسبة 45,16 بالمئة من أصوات المقترعين بعد فرز الأصوات في 82,79 بالمئة من الدوائر الإنتخابيّة.

وبذلك يحصل حزب "القانون والعدالة" بزعامة يارولاسف كاتشينسكي على الأكثريّة المطلقة في البرلمان الجديد لمدّة أربع سنوات، وسيكون باستطاعته مواصلة برنامج إصلاحاته المثيرة للجدل. وجاء "التحالف المدني" الوسطي، أكبر أحزاب المعارضة، في المرتبة الثانية بفارق كبير، بحصوله على 26,10 بالمئة من الأصوات.