نقابة تجار الخليوي استغربت تسطير محاضر ضبط في حق موزعي بطاقات الخطوط المدفوعة مسبقا لبيعهم الكارت بالدولار

أعربت نقابة تجار الخليوي في بيان عن استغرابها لـ"اقدام مراقبي ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ على تستطير ​محاضر ضبط​ ومخالفات في حق موزعي بطاقات تعبئة الخطوط المدفوعة مسبقا لبيعهم الكارت ب​الدولار​ عملا بما تنص عليه عقودهم مع شركتي "الفا" و"تاتش".

وطالب النقيب ​علي فتوني​ وزير الاقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​ بـ"وضع حد لهذه المخالفة التي يرتكبها مراقبو الوزراة في حق الموزعين الملتزمين اصلا نصوص العقود التي تنص صراحة على شرائهم البطاقات وبيعها بالدولار".

ورأى "ضرورة عقد اجتماع بين وزارتي الاقتصاد و​الاتصالات​ والنقابة للخروج بحل لهذه المعضلة التي لا ناقة ولا جمل للتجار فيها الذين يتحملون وحدهم عبء ما يجري من دولرة في الاسواق، في حين ان ما يجنونه من ارباح لا يتعدى السنت في البطاقة (الكارت)"، مشددا على أن "تجاوز الازمة النقدية والمالية في البلاد يتطلب تعاون الجميع من سياسيين وهيئات تجارية واقتصادية لأن سقوط الهيكل سيكون على رؤوس الجميع ولن يوفر احدا".