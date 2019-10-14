كاريتاس لبنان اطلقت مشروع "حديقة الصنوبر" في بلدة عاريا

أطلقت كاريتاس لبنان مشروع "حديقة الصنوبر" في بلدة عاريا في قضاء بعبدا، الممول من قبل الوكالة الوطنية الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وقام بتنفيذه عمل نشيط في رابطة كاريتاس لبنان في إطار برنامج "بلدي"، بالتعاون مع بلدية عاريا رئيسا ومجلسا، وجمعية "تطوير" و"أكاد" وجمعية نساء عاريا.
ويهدف البرنامج لإحياء المساحات الخضراء في المنطقة وتفعيل المشاركة بين أفراد المجتمع والقطاع العام. وتضم الحديقة أنشطة ترفيهية عديدة منها مكان للمناسبات، ومنطقة مخصصة للأطفال للعب، ومكان للجلوس في وسط الطبيعة، وكافيتريا. وسيستفيد من هذا المشروع اكثر من 300 شخص من عاريا ومحيطها كما سيؤمن 16 فرصة عمل للنساء والشباب.
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