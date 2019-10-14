محمد كركي ادعى على شركتين وأجراء وهميين

تقدم المدير العام للصندوق ​محمد كركي​، وعطفا على نتائج المراقبة التي أجرتها مديرية التفتيش والمراقبة في ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، بشكوى وإدعاء شخصي أمام ​النيابة العامة التمييزية​ في ​بيروت​ بحق شركتين والمسؤولين فيهما وذلك على الوجه الآتي:

شركة الأمانة للتجارة والخدمات والمدعو أ.ع.م. والأجراء الوهميين وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا في الجرائم المشكو منها، وقد سجلت الدعوى تحت الرقم 6702/م/2019.

شركة المجد للصناعة والتجارة والخدمات والمدعو م.ح.ح.ح. والأجراء الوهميين وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا في الجرائم المشكو منها. وقد سجلت الدعوى تحت الرقم 6703/م/2019.

وفي هذا السياق حذر كركي كل من تسول له نفسه الإستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق عن طريق الإختلاس بالتزوير واستعمال المزور والغش والاحتيال والتقارير الكاذبة تحت طائلة الملاحقة القانونية، والإدعاء أمام ​القضاء​ المختص عند الإقتضاء.