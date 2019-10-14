قوى الأمن: تدابير سير في نفق المطار بسبب الصيانة في تواريخ مختلفة من الشهر الحالي

كشفت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بأعمال صيانة داخل ​نفق المطار​ على المسلك الغربي الممتد من ​بيروت​ باتجاه خلدة من تاريخ 15 تشرين الأول 2019 حتّى 18 تشرين الأول 2019 اعتبارًا من الساعة 20:00 حتّى الساعة 4:00 من صباح اليوم التالي".

وأوضحت في بيان، أنّ "لذلك سيتمّ إقفال النفق المذكور كليًّا أمام ​حركة السير​ خلال الأوقات المذكورة، ويُحوّل السير باتجاه الجنوب عبر طريق الأوزاعي"، لافتةً إلى أنّ "بعدها تنقل الأشغال إلى المسلك الشرقي الممتد من خلدة باتجاه بيروت بالتوقيت عينه المذكور أعلاه اعتبارًا من تاريخ 22 تشرين الأول 2019 حتّى 24 تشرين الأول 2019"، مفيدةً بأنّ "لذلك سيتمّ إقفال النفق المذكور كليًّا أمام حركة السير خلال الأوقات المذكورة، ويحوّل السير باتجاه بيروت عبر طريق الأوزاعي".

وطلبت المديرية من المواطنين "التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا ل​حركة المرور​".