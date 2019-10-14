لفت وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي خلال لقاء تضامني مع سوريا إلى "إننا نطالب أهلنا الاكراد أن يعودوا إلى حضن السيادة السورية وانهم جزء لا يتجزأ من الشعب السوري ولا يدعوا أي أحد يستغلهم في أي معركة"، داعياً مجلس الامن الدولي الدولي إلى "اتخاذ قرار عاجل يدعو تركيا ويفرض عليها أن توقف عدوانها على سوريا فورا وان تنسحب من كامل الاراضي السورية لأن سوريا كفيلة بأهلها وشعبها ولا تحتاج لا إلى جيش تركي ولا جيش آخر" كما دعا الجامعة العربية إلى موقف ينسجم مع العروبة رغم أنهل فقدت عروبتها".
وأشار إلى ان "من لبنان المقاوم والوطني ومن هذه الارض التي حرر مقاوموها وجيشها واهلها الوطن من العدو الاسرائيلي والارهاب التكفيري نقف مع سوريا ونؤكد علاقتنا المميزة معها والتي وثقت باتفاقات ثنائية وندعو الشعب اللبناني إلى الوقوف إلى جانب سوريا وندعو الحكومة إلى تنفيذ الاتفاقيات الثنائية مع سوريا والاعراف والعلاقات التاريخية وان تعود العلاقات مميزة وأكثر من مميزة ولبنان بحاجة إلى هذه العلاقة ونطالب بخطوة عملية في هذ السياق لأن الشعب والاقتصاد يتعلقان بشكل كامل بسوريا ومصيرنا واحد وطريقنا واحد".
كانت هذه تفاصيل خبر قماطي دعا إلى اعادة العلاقات مع سوريا: مصيرنا واحد وطريقنا واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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