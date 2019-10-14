قماطي دعا إلى اعادة العلاقات مع سوريا: مصيرنا واحد وطريقنا واحد

لفت وزير ​الدولة​ لشؤون ​مجلس النواب​ ​محمود قماطي​ خلال لقاء تضامني مع ​سوريا​ إلى "إننا نطالب أهلنا ​الاكراد​ أن يعودوا إلى حضن السيادة السورية وانهم جزء لا يتجزأ من ​الشعب السوري​ ولا يدعوا أي أحد يستغلهم في أي معركة"، داعياً ​مجلس الامن الدولي​ الدولي إلى "اتخاذ قرار عاجل يدعو ​تركيا​ ويفرض عليها أن توقف عدوانها على سوريا فورا وان تنسحب من كامل الاراضي السورية لأن سوريا كفيلة بأهلها وشعبها ولا تحتاج لا إلى جيش تركي ولا جيش آخر" كما دعا ​الجامعة العربية​ إلى موقف ينسجم مع ​العروبة​ رغم أنهل فقدت عروبتها".

وأشار إلى ان "من ​لبنان​ المقاوم والوطني ومن هذه الارض التي حرر مقاوموها وجيشها واهلها الوطن من العدو الاسرائيلي و​الارهاب​ التكفيري نقف مع سوريا ونؤكد علاقتنا المميزة معها والتي وثقت باتفاقات ثنائية وندعو الشعب اللبناني إلى الوقوف إلى جانب سوريا وندعو ​الحكومة​ إلى تنفيذ الاتفاقيات الثنائية مع سوريا والاعراف والعلاقات التاريخية وان تعود العلاقات مميزة وأكثر من مميزة ولبنان بحاجة إلى هذه العلاقة ونطالب بخطوة عملية في هذ السياق لأن الشعب و​الاقتصاد​ يتعلقان بشكل كامل بسوريا ومصيرنا واحد وطريقنا واحد".