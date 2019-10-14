كركي أوقف السلفات المالية لمستشفى قلب يسوع لمخالفته أحكام قانون الضمان وأنظمته

أوقف المدير العام للصندوق الوطنية للضمان الاجتماعي محمد كركي، في قرار حمل الرقم 737 قضى بموجبه وقف السلفات المالية على حساب معاملات الاستشفاء لمستشفى قلب يسوع، وذلك لمخالفته أحكام قانون الضمان الإجتماعي وأنظمته لاسيما النظام الطبي والعقد المبرم مع الصندوق، وإستنادا إلى تقرير رئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات حول مخالفات مستشفى قلب يسوع، ولاسيما لجهة تقاضيهم مبالغ إضافية من المرضى المضمونين وبصورة خاصة مرضى السرطان.
وحذر كركي المتعاقدين مع الصندوق ( مستشفيات، أطباء، صيادلة، مختبرات، مراكز أشعة...) بوجوب الإلتزام بقانون الضمان الإجتماعي وأنظمته وبشروط العقد تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ هذه العقود في حال مخالفتها، والإدعاء أمام القضاء المختص عند الإقتضاء.
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