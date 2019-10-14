كركي أوقف السلفات المالية لمستشفى قلب يسوع لمخالفته أحكام قانون الضمان وأنظمته

أوقف المدير العام للصندوق الوطنية للضمان الاجتماعي ​محمد كركي​، في قرار حمل الرقم 737 قضى بموجبه وقف السلفات المالية على حساب معاملات الاستشفاء ل​مستشفى قلب يسوع​، وذلك لمخالفته أحكام ​قانون الضمان​ الإجتماعي وأنظمته لاسيما النظام الطبي والعقد المبرم مع الصندوق، وإستنادا إلى ​تقرير​ رئيس مصلحة المراقبة الإدارية على ​المستشفيات​ حول مخالفات مستشفى قلب يسوع، ولاسيما لجهة تقاضيهم مبالغ إضافية من المرضى المضمونين وبصورة خاصة مرضى ​السرطان​.

وحذر كركي المتعاقدين مع الصندوق ( مستشفيات، أطباء، صيادلة، مختبرات، مراكز أشعة...) بوجوب الإلتزام بقانون الضمان الإجتماعي وأنظمته وبشروط العقد تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ هذه العقود في حال مخالفتها، والإدعاء أمام ​القضاء​ المختص عند الإقتضاء.