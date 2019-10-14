نجيب ميقاتي استقبل الفائزين بانتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى

استقبل رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​نجيب ميقاتي​، الأعضاء الفائزين من اللائحة المدعومة من "​تيار العزم​" في انتخابات ​المجلس الإسلامي الشرعي​ الأعلى، التي جرت أمس.

وشكر الوفد ميقاتي على دعمه لهم خلال ​الانتخابات​، متمنين "ان يكونوا دائما عند حسن ظنه وان يوفقهم الله لما فيه الخير".

من جهته، هنأ ميقاتي الفائزين متمنيا لهم التوفيق، مؤكدا ان "الانتخابات أصبحت وراءنا"، داعياً اياهم الى "التعاون مع جميع أعضاء المجلس الشرعي برئاسة مفتي ​الجمهورية​ ​الشيخ عبد اللطيف دريان​، وان تكون أولوياتهم دائما رضى الله وخدمة هذا الوطن وأبناء الطائفة".