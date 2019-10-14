وزير المال بحث مع نقيب الهندسة بموضوع صندوق تقاعد المهندسين

استقبل وزير المالية ​علي حسن خليل​ نقيب الهندسة في ​بيروت​ جاد ونقيب ​الشمال​ ​بسام زيادة​ على رأس وفد وجرى البحث في موضوع صندوق ​تقاعد​ المهندسين ورسوم تسوية ​البناء​، إلى غيرها من المواضيع ذات الصلة بين النقابتين و​وزارة المالية​.

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