توقيف تجار مخدرات ملقب بـ"أبو جعفر" ومروج في الكرنتينا وضبط كمية منها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "نتيجةً للعمل المشترك والتنسيق الدائم بين ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ والمجموعة الخاصة في وحدة ​الشرطة القضائية​، تمّ تحديد هوية أحد تجّار المخدّرات، الملقّب بـ"أبو جعفر"، وهو المسؤول عن تسليم حقائب المخدرات إلى المروجين العاملين ضمن شبكته، إضافةً إلى جمع المبالغ المالية الناتجة عن عمليّات الترويج، واستعادة المخدرات الّتي لم يتم بيعها، متنقّلًا بواسطة سيارة من نوع "تويوتا" لون أسود لإتمام أعماله، ويُدعى: "ص. ح." (مواليد عام 1980، لبناني)".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "فجر تاريخ 6 تشرين الأول 2019، جرى رصده من قبل دورية من المجموعة الخاصة، حيث نصبت له مكمنًا محكمًا في الكارنتينا، فجرى توقيفه، وبرفقته المدعو: "ع. ش." (مواليد عام 1992، فلسطيني) وهو أحد المروجين العاملين معه".

وبيّنت المديرية أنّ "بتفتيش السيارة، ضُبط في داخلها كميّة من المخدرات، عبارة عن 209 مظاريف ورقيّة بداخلها مادّة "​الكوكايين​"، و14 علبة بلاستيكيّة صغيرة الحجم، إضافةً إلى ضبط مبلغ 30 مليون ليرة لبنانية، و1500 دولار أميركي"، لافتةً إلى أنّ "التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص".