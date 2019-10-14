النشرة: فريق من مفتشي كهرباء لبنان أزالوا التعديات في الدوير

افاد مراسل "النشرة" في النبطية بأن "فريقا من مفتشي ​كهرباء لبنان​ قاموا بمؤازرة قوة من ​الامن الداخلي​ بحملة تفتيش في بلدة ​الدوير​ الجنوبية لإزالة التعديات على الشبكة العامة وتسطير ​محاضر ضبط​ بالمخالفين".

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