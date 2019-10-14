افرام: المشرقية ليست حلف اقليات بل حلف قيم ومبادئ

اشار رئيس الرابطة السريانية حبيب افرام الى ان "المشرقية تؤكد ان الشرق هو منبت الرسالات وارض الحضارات وكل الشعوب والاثنيات والطوائف لهم الحق الكامل بالحياة الحرة الكريمة على قاعدة المساواة والمواطنة"، معتبرا ان "الايمان بالانسان هو الهدف الاسمى لكل فكر وسياسة وحقوق الانسان يجب ان تكون مصانة في الدساتير".
وفي كلمة له خلال المؤتمر الاول للقاء المشرقي بعنوان "لقاء وصلاة فطر، لبنان وطن الحوار والحضارات"، اعتبر افرام ان "البعض مازل يعاند بفكر احادي داعشي ولا يقبل الاخر المختلف ويريد اسكات والغاء الجميع ومحو التاريخ والتراث"، مؤكدا ان "المشرقية ليست حلف اقليات بل حلف قيم ومبادئ".
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