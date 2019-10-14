شدّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، على أنّ "ما همنا من خرير الجداول إذا ما تفجّر غضب الشعب وفاض النهر الهادر، فعندها لن يبقى طاولات ولا غيرها كي تقلبوها".
وعلّق في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، على خطاب رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل أمس، قائلًا: "اذهب لوحدك إلى حيث تشاء ولا تنسى أن تجلب معك المعتقلين في سجون النظام السوري والمطلوبين في تفجير المسجدَين والمتّهمين بقتل الوطنيين وقادة الرأي الحر في لبنان. رسمنا لك حدًّا فالتزمه".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو الحسن علق على خطاب باسيل: اذهب لوحدك إلى حيث تشاء ورسمنا لك حدا فالتزمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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