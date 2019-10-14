أبو الحسن علق على خطاب باسيل: اذهب لوحدك إلى حيث تشاء ورسمنا لك حدا فالتزمه

شدّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​، على أنّ "ما همنا من خرير الجداول إذا ما تفجّر غضب الشعب وفاض النهر الهادر، فعندها لن يبقى طاولات ولا غيرها كي تقلبوها".

وعلّق في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، على خطاب رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ أمس، قائلًا: "اذهب لوحدك إلى حيث تشاء ولا تنسى أن تجلب معك المعتقلين في سجون ​النظام السوري​ والمطلوبين في تفجير المسجدَين والمتّهمين بقتل الوطنيين وقادة الرأي الحر في ​لبنان​. رسمنا لك حدًّا فالتزمه".