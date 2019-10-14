مكتب الحريري: إذا أراد باسيل زيارة سوريا لمناقشة إعادة النازحين فهذا شأنه المهم النتيجة

أكد المكتب الإعلامي لرئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ أنه "للتذكير فقط، دم رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ أعاد ​الجيش السوري​ إلى ​سوريا​"، مشيراً إلى انه "إذا أراد رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ زيارة سوريا لمناقشة إعادة ​النازحين السوريين​ فهذا شأنه، المهم النتيجة، فلا يجعل ​النظام السوري​ من الزيارة سبباً لعودته إلى ​لبنان​، لأننا لا نثق بنوايا النظام من عودة النازحين واذا تحققت العودة فسنكون أول المرحبين".

ولفت إلى ان "البلد لا تنقصه سجالات جديدة، والهمّ الأساسي عندي اليوم كيف نوقف ​الأزمة​ الاقتصادية واذا لم يحصل ذلك، ستنقلب الطاولة وحدها على رؤوس الجميع".