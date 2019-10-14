أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنه "للتذكير فقط، دم رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري أعاد الجيش السوري إلى سوريا"، مشيراً إلى انه "إذا أراد رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل زيارة سوريا لمناقشة إعادة النازحين السوريين فهذا شأنه، المهم النتيجة، فلا يجعل النظام السوري من الزيارة سبباً لعودته إلى لبنان، لأننا لا نثق بنوايا النظام من عودة النازحين واذا تحققت العودة فسنكون أول المرحبين".
ولفت إلى ان "البلد لا تنقصه سجالات جديدة، والهمّ الأساسي عندي اليوم كيف نوقف الأزمة الاقتصادية واذا لم يحصل ذلك، ستنقلب الطاولة وحدها على رؤوس الجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الحريري: إذا أراد باسيل زيارة سوريا لمناقشة إعادة النازحين فهذا شأنه المهم النتيجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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