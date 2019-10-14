شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يطلق حملة للترويج للسياحة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن قطاع السياحة في مصر أحد أهم مصادر الدخل القومى نظرا لما يجلبه هذا القطاع من عائدات دولارية.

وقالت رئيس اللجنة فى بيان لحزب الوفد اليوم، أن مصر من أبرز الدول السياحية في العالم التي تستحوذ على أعداد كبيرة من السائحين الوافدين في العالم، نظرا لما تتميز به من مزارات سياحية متعدده ومختلفة الأنواع، وتابعت: "يمكننا زيادة هذه الأعداد هذا الموسم بشكل أكبر بسبب الإضرابات والأوضاع غير المستقرة فى بعض الدول المنافسة لنا.

وطالبت أمل رمزي، الجهات المعنية بضرورة تدشين حملات ترويجية مكثفة فى الخارج لتنشيط السياحة المصرية لجلب أكبر عدد من السائحين إلى مصر، خاصة وأن المنطقة تعيش في الوقت الراهن حالة من عدم الاستقرار، بينما تعيش القاهرة في حالة استقرار كامل، وهذا ظهر جليا بشهاده اكبر المؤسسات الاقتصادية الدوليه والتى أكدت في تقاريرها الصادرة بشكل دورى بتحسن وتعافى الاقتصاد المصرى، هذا بخلاف ما تم إنجازه على أرض الواقع من مشروعات قومية عملاقة ووجود استقرار أمني وسياسي.

وطالبت رئيس سياحة الوفد، بضرورة استحداث آليات الترويج السياحي والاستعانة بالمنصات الإلكترونية الحديثة في عملية الترويج للسياحة المصرية وعرض أبرز وأهم الأماكن السياحية التي يمكن للسائح زيارتها والاستمتاع بها.