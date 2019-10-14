قطع الكهرباء يوم 20 أكتوبر في الدارالبيضاء.. الـONEE يُوضح

نفى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب صحة المعلومات المتداولة، حول انقطاع التيار الكهربائي في 20 أكتوبر 2019 عن مدينة الدارالبيضاء.

وقال المكتب، اليوم الاثنين، إنه في إطار التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للزبائن، برمج المكتب، يوم 20 أكتوبر الجاري، أشغالا تتعلق باستبدال عمود كهربائي من الجهد جد العالي 225 كيلو فولت، وذلك في إطار الصيانة الوقائية للشبكة.

وأوضح المصدر ذاته أنه “من المقرر تنفيذ الأعمال المجدولة دون أي تأثير أو قطع للتيار الكهربائي عن أي مركز يزود مدينة الدارالبيضاء ومناطقها بالطاقة الكهربائية”.

وطمأن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب زبائنه، أنه لا يدخر جهداً لضمان عدم تأثير الأشغال على التزويد بالطاقة الكهربائية، على مستوى مدينة الدارالبيضاء، وكذا جودة الخدمات.