رسميا.. انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب المغربي أمام الجزائر

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، انطلاق عملية بيع تذاكر المباراة الرسمية التي ستجمع المنتخب الوطني للاعبين المحليين بمنتخب الجزائر يوم السبت 19 أكتوبر 2019 على أرضية الملعب البلدي بمدينة بركان، وذلك ابتداءا من اليوم الاثنين.

وتدخل هذه المباراة في إطار إياب الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، المزمع إقامتها العام المقبل في إثيوبيا.

ويمكن للراغبين في مشاهدة المباراة، اقتناء التذاكر عبر البوابة الرسمية للجامعة www.frmf.ma، وكذا بعدد من نقاط البيع.

وحددت اللجنة المنظمة أثمنة التذاكر على الشكل الآتي:

* الدرجة الثانية: 20 درهما.

* الدرجة الأولى: 30 درهما.

* بريميوم: 100 درهما.

نقط شراء وسحب التذاكر:

• مدينة بركان:

• الملعب البلدي (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك).

• القاعة المغطاة الأمير مولاي الحسن (نقطة سحب التذاكر المقتناة عبر الانترنيت).

• مدينة وجدة:

• القاعة المغطاة 16 غشت 1953 (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك).

• عصبة الشرق لكرة القدم (نقطة سحب التذاكر المقتناة عبر الانترنيت).

وسيتم فتح الشبابيك وفق التوقيت التالي:

الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا.

الفترة المسائية: من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السابعة مساء.

ملحوظة:

• ضرورة الإدلاء بالبطاقة الوطنية عند شبابيك البيع.

• ضرورة الإدلاء بوصل تأكيد البيع عند سحب التذاكر المقتناة عن طريق الأنترنيت.