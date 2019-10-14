الدوزي في صدارة “الطوندونس” في المغرب والجزائر – فيديو

يسيطر الفنان عبد الحفيظ الدوزي، حاليا، على صدارة قائمة الفيديوهات الأكثر تداولا على يوتوب، بالمغرب والجزائر، رغم أن لم يصدر أغنيته الجديدة بعد.

واستطاع الفيديو التروجي لأغنية الدوزي 100% راي، من السيطورة على “الطوندونس”، وهو أمر يوحي أن عمله الذي يصدر يوم الثلاثاء المقبل سيلقى نجاحا.

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يعود الفنان المغربي، عبد الحفيظ الدوزي، إلى أداء نوعية الأغاني، التي قدمها في بدايته، إذ سيكون جديده، فيديو كليب لأغنية تندرج ضمن خانة الراي الرومانسي.

وتعامل الدوزي في أغنيته الجديدة، على مستوى الكلمات، مع شقيقه قادر، فيما صور الكليب في تركيا.

ويعسى الدوزي إلى مواصلة حصد النجاح، الذي كان حليفه في السنوات الأخيرة، ومكنه من تحقيق جوائز عربية، وعالمية.