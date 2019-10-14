الفنانة الأمريكية كريستينا ميليان في زيارة لمسجد الحسن الثاني – صور

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زارت الفنانة الأمريكية “كريستينا ميليان”، نهاية الأسبوع الماضي، المغرب، وقد استغلت الفرصة للقيام بجولة سياحية في مدينة الدارالبيضاء، قبل المشاركة في حدث للموضة، والأزياء.
وشاركت المغنية والممثلة الأمريكية، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورها في المعلمة الشهيرة في الدارالبيضاء، مسجد الحسن الثاني، وقد حرصت على زيارته حتى من الداخل.
وعلقت “كريستينا ميليان” على صورها: “أبعث لكم الكثير من الحب من الدارالبيضاء في المغرب”.
الفنانة، التي زارت المغرب، وهي حامل، شاركت في تظاهرة للموضة في أحد فنادق الدارالبيضاء، وقد قدمت وصلات غنائية رفقة المغني الفرنسي “كينجي جيراك”.
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