رسميا.. المنتخب المغربي يستقبل موريتانيا بملعب مولاي عبد الله بالرباط

سيكون المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط مسرحا للمباراة التي ستجمع بين المنتخب المغربي لكرة القدم ونظيره الموريتاني، عن أولى جولات الاقصائيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2021، المزمع إقامتها في الكاميرون.

وأعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عبر موقعها الرسمي، أنها قررت إجراء هذه المباراة التي ستقام يوم 15 نونبر 2019 على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

وتدخل هذه المباراة لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021.

ويأمل المنتخب الوطني، أن يبصم على انطلاقة جديدة مع الناخب الوطني الجديد وحيد خليلوزيتش، من ملعب الرباط، الذي عرف في وقت سابق انطلاقة المنتخب الوطني نحو التألق، في عهد المدرب السابق هيرفي رونار، في مباراة مالي التي انتصر فيها الأسود بسداسية.