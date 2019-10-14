العثماني للغنوشي: انتخابات تونس عرفت أجواء ديمقراطية… والفوز مؤشر على ثقة الشعب

وجه رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، أمس الأحد، رسالة إلى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية، هنأه فيها على تصدر حزبه للانتخابات التشريعية، وتحدث فيها عن “الأجواء الديمقراطية” التي سادت تونس.

وقال العثماني في رسالته التي نشرها موقع حزبه، إنه “بمناسبة الأجواء الديمقراطية التي عرفتها الانتخابات التشريعية بدولة تونس الشقيقة، الأحد 6 أكتوبر 2019، والتي أفضت إلى تصدر حزبكم المحترم للانتخابات التشريعية، فإنه يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن قيادة وهيئات ومناضلي ومناضلات حزب العدالة والتنمية بالمغرب، أن أتقدم إليكم شخصيا ولكل أعضاء حركة النهضة بأخلص وأحر عبارات التهاني والتبريكات على هذا المنجز الانتخابي الهام والمتجدد، ومن خلالكم للشعب التونسي الشقيق بكل مكوناته السياسية ومواطنيه ومواطناته، على هذا العرس الديمقراطي النبيل، وعلى تماسكه ووحدته وحرصه على تحصين المكتسبات الديمقراطية، وحماية اختياراته الوطنية”.

واعتبر العثماني أن تبوء حركة النهضة لصدارة النتائج “مؤشر دال على ثقة الشعب التونسي في الدور الهام الذي قامت به الحركة وستقوم به من أجل تكريس الاستقرار وتعزيز المكتسبات الديمقراطية لتونس الشقيقة، وتغليب مصلحة الوطن، والإصرار على السير في طريق الإصلاح بشراكة مع مختلف القوى التونسية الحية”.

وعبر العثماني عن اعتزاز حزبه بالنموذج التونسي في تشييد ديمقراطية وطيدة نابعة من الاختيار الشعبي، ليتمنى لحركة النهضة كامل التوفيق والنجاح في ما ستستقبله من مسؤوليات تشريعية وتنفيذية ولتحقيق آمال الشعب التونسي، كما تمنى لتونس مزيدا من الأمن والاستقرار والنجاح في مسيرتها الديمقراطية والتنموية.

وكانت حركة النهضة قد تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية، كام تصدر المرشح الذي دعمته، قيس السعيد، أمس الأحد، نتائج الانتخابات الرئاسية، لصبح الرئيس الجديد لتونس.