حادث اقتحام سيارة “مجنونة” مطعما للأكلات السريعة.. السلطات: الجاني لازال هاربا و9 أشخاص أصيبوا بجروح

قدمت السلطات المحلية لولاية جهة مراكش – آسفي، معطيات بخصوص اقتحام سيارة، في ساعات الأولى من صباح أمس الأحد، مطعما للأكلات السريعة في شارع مولاي عبد الله في مراكش.

وأفادت السلطات المحلية أنه حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحا من يومه الأحد، تم تسجيل حادثة سير مع جنحة الفرار، على مستوى مدارة السملالية بشارع مولاي عبد الله، نجمت عن فقدان سائق السيطرة على سيارته بسبب وجوده في حالة سكر متقدمة، حيث اصطدمت المركبة أولا بعمود للإنارة العمومية، قبل أن تصل إلى الفضاءات الخارجية لمطعم للوجبات الخفيفة متواجد بنفس المكان.

وأضافت المصادر ذاتها أنه على إثر ذلك، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية، ومصالح الوقاية المدنية، من أجل التدخل ومباشرة الإجراءات اللازمة، حيث تم نقل 9 أشخاص أصيبوا بجروح جراء الحادث صوب المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لتلقي العلاجات الضرورية، غادر 5 من بينهم المستشفى، فيما تم الاحتفاظ ب4 آخرين رهن المتابعة الطبية، حيث يتواجدون في حالة صحية مستقرة.

وقد تم تحديد هوية السائق، الذي لازال البحث جاريا من طرف السلطات المعنية من أجل توقيفه وتقديمه أمام أنظار العدالة.