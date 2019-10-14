اخبار العالم

الملك محمد السادس من أكثر الشخصيات الإسلامية تأثيرا في العالم

0 نشر
alyaoum24 0 تبليغ

Advertisements

اختار المركز الأردني للأبحاث والدراسات الدينية الملك محمد السادس ضمن أكثر الشخصيات الإسلامية تأثيرا في العالم، في تصنيف كتاب 500 شخصية مسلمة عبر العالم.

وأوضح المركز الديني أن الملك محمد السادس أصبح، بالنظر إلى رمزيته الدينية، من أكثر الشخصيات الدينية الإسلامية تأثيرا على المسلمين عبر العالم، خاصة المنتمين للمذهب المالكي.

يشار إلى أن الشخصيات الإسلامية يتم اختيارها من طرف المركز الإسلامي الملكي للدراسات الاستراتيجية، انطلاقا من مدى تأثيرها في العالم الإسلامي وما تقدمه من أعمال إنسانية وخيرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك محمد السادس من أكثر الشخصيات الإسلامية تأثيرا في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا