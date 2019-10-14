الملك محمد السادس من أكثر الشخصيات الإسلامية تأثيرا في العالم

اختار المركز الأردني للأبحاث والدراسات الدينية الملك محمد السادس ضمن أكثر الشخصيات الإسلامية تأثيرا في العالم، في تصنيف كتاب 500 شخصية مسلمة عبر العالم.
وأوضح المركز الديني أن الملك محمد السادس أصبح، بالنظر إلى رمزيته الدينية، من أكثر الشخصيات الدينية الإسلامية تأثيرا على المسلمين عبر العالم، خاصة المنتمين للمذهب المالكي.
يشار إلى أن الشخصيات الإسلامية يتم اختيارها من طرف المركز الإسلامي الملكي للدراسات الاستراتيجية، انطلاقا من مدى تأثيرها في العالم الإسلامي وما تقدمه من أعمال إنسانية وخيرية.
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