شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر محفوظ : نأخذ الدروس من ثورة 14 أكتوبر لننطلق نحو الأمل المنشود والان مع التفاصيل

قال القاضي اليمني، شاكر محفوظ، إن ثورة ١٤ أكتوبر ١٩٦٣م ستبقى مجيدة.

وأضاف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": ذلك أن الكرامة الانسانية تأبى العبودية وتعشق الحرية، وليس لهذه الثورة كثورة قامت من أجل الحرية والانعتاق ذنب فيما ساسته القيادات من ممارسات ربما وصلت الى إفراغ هذه الثورة من مضمونها.

وختم منشوره بالقول: نتذكرها اليوم كي نأخذ منها العبرة والدروس وننطلق نحو الأمل المنشود.

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ويحتفل اليمنيون، اليوم، بذكر ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة.