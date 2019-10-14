شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الأمريكية المسؤولة عن مشاريع إعادة الاستقرار تغادر شمال سوريا والان مع التفاصيل

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن البعثة الأمريكية المسؤولة عن مشاريع إعادة الاستقرار تغادر شمال سوريا. وتأتي مغادرة البعثة الأمريكية جراء العملية العسكرية التركية شمال سوريا. إلى ذلك قالت وكالة الأنباء السورية إن قوات الجيش دخلت عددا من قرى الرقة شمال شرقي سوريا. وذكرت الوكالة الرسمية أن تلك القوات دخلت مدينة الطبقة وريفها والمطار العسكري. Advertisements وبدأت القوات التركية الأربعاء الماضي عملية عسكرية في شمال شرق سوريا. واستهدفت العملية قوات سوريا الديمقراطية في عدد من مناطق محافظتي الحسكة والرقة السوريتين. وأسفرت العملية التركية عن نزوح أكثر من مئتين ألف مواطن إضافة إلى مقتل وإصابة العشرات. وقوبلت عملية تركيا في شمال شرق سوريا بإدانات دولية على نطاق واسع.

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