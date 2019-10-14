شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية اليمنية تتراجع عن قرار صرف مرتبات منتسبيها والان مع التفاصيل
تراجعت وزارة الداخلية اليمنية عن قرار صرف مرتبات منتسبيها لشهري أغسطس وسبتمبر 2019م، حسبما أفادت مصادر محلية في عدن .
وقالت المصادر، مصرف الكريمي إكسبرس، رفض صباح اليوم صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية، لعدم وجود أي إتفاق بهذا الشأن .. مشيرة إلى أن العشرات من منتسبي الداخلية تجمعوا صباح اليوم أمام مصرف الكريمي لإستلام مرتباتهم وفق ما تم إعلانه أمس .
وأضافت المصادر، أن الكريمي أبلغهم انه لا يوجد لديه امر صرف حتى اللحظة وهو ما منعه من دفع مرتباتهم .
وأعلنت وزارة الداخلية، أمس، أنه سيتم اليوم الإثنين صرف مرتبات منتسبيها في العاصمة عدن .
وجاءت الموافقة على الصرف بموجب الآلية المتفق عليها بين قيادات المنطقة الرابعة ووزارة الداخلية ورئيس الجمعية الوطنية اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك ,.
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