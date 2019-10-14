شكرا لقرائتكم خبر عن العولقي يعلق على قمع قوات الإصلاح لتظاهرة سلمية في نصاب بشبوة والان مع التفاصيل

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، سالم ثابت العولقي، إن محاولة حزب الإصلاح ومليشياته إذلال أبناء نصاب وميفعة وغيرها من مدن شبوة تعبر عن الدناءة والخسة التي وصل إليها خدم اليدومي والأحمر بشبوة.

وأضاف معلقا على صورة تظهر فيها مدرعة خلال قمع تظاهرة بنصاب: هذه شبوة العز وشرف أهلها وقبائلها دونه الدم والروح. لن يحصد خدم الجنرال في شبوة سوى سخط الناس وخزياً قريبا.

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وفي وقت سابق اليوم، قمعت قوات اللواء 21 التابعة لحزب الاصلاح اليمني قبل قليل في مدينة نصاب غرب العاصمة عتق مسيرة سلمية لجماهير جنوبية طالبت بإخراج القوات الشمالية واعادة قوات النخبة الشبوانية .

وبحسب مصادر محلية فقد قامت أطقم اللواء الموالي لعلي محسن الاحمر باقتحام صفوف المتظاهرين وإطلاق رصاص الرشاشات الثقيلة فوق رؤوسهم لإرهابهم وثنيهم عن مواصلة مسيرتهم السلمية.

وعلى إثر التصعيد المليشياوي لقوات الاصلاح نشبت اشتباكات خفيفة بين مسلحين قبلين وقوات الاحتلال.