شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قوات النظام السوري تدخل عدد من مدن محافظة الرقة والان مع التفاصيل

قالت وكالة الأنباء السورية إن قوات الجيش دخلت عددا من قرى الرقة شمال شرقي سوريا. وذكرت الوكالة الرسمية أن تلك القوات دخلت مدينة الطبقة وريفها والمطار العسكري. وبدأت القوات التركية الأربعاء الماضي عملية عسكرية في شمال شرق سوريا. Advertisements واستهدفت العملية قوات سوريا الديمقراطية في عدد من مناطق محافظتي الحسكة والرقة السوريتين. وأسفرت العملية التركية عن نزوح أكثر من مئتين ألف مواطن إضافة إلى مقتل وإصابة العشرات. وقوبلت عملية تركيا في شمال شرق سوريا بإدانات دولية على نطاق واسع.

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