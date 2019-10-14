شكرا لقرائتكم خبر عن قوات موالية للإصلاح تقمع تظاهرة سلمية في نصاب بشبوة والان مع التفاصيل
قمعت قوات اللواء 21 التابعة لحزب الاصلاح اليمني قبل قليل في مدينة نصاب غرب العاصمة عتق مسيرة سلمية لجماهير جنوبية طالبت بإخراج القوات الشمالية واعادة قوات النخبة الشبوانية .
وبحسب مصادر محلية فقد قامت أطقم اللواء الموالي لعلي محسن الاحمر باقتحام صفوف المتظاهرين وإطلاق رصاص الرشاشات الثقيلة فوق رؤوسهم لإرهابهم وثنيهم عن مواصلة مسيرتهم السلمية.
وعلى إثر التصعيد المليشياوي لقوات الاصلاح نشبت اشتباكات خفيفة بين مسلحين قبلين وقوات الاحتلال.
يشار إلى أن مليشيات الاصلاح دأبت على قمع كل التحركات السلمية والمسيرات التي ينفذها اهالي شبوة ضد تواجد قواتهم المحتلة للمحافظة منذ قرابة الشهر والنصف.
وقبل أيام قتلت القوات الموالية للإصلاح بدم بارد أحد الناشطين الجنوبيين خلال تظاهرة في مدينة عزان، ثاني أكبر مدن المحافظة.
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