موسكو والرياض تبحثان مشروع إطلاق أقمار صناعية من السعودية





وأعلن الجانبان أنهما سيتعاونان في مجال تحديث مجمع "ستارت – 1" الفضائي الصاروخي وسيوظفان استثمارات لتطويره وجعله مشروعا خاصا في مصلحة روسيا والسعودية. ويأتي هذا التعاون تحديدا في مجال تطوير المجمع الفضائي الصاروخي روسي الصنع "ستارت - 1"، وقد جاء ذلك من خلال توقيع الاتفاقية الخاصة بهذا الشأن اليوم 14 تشرين الثاني، أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرياض.وأعلن الجانبان أنهما سيتعاونان في مجال تحديث مجمع "ستارت – 1" الفضائي الصاروخي وسيوظفان استثمارات لتطويره وجعله مشروعا خاصا في مصلحة روسيا والسعودية. وتقضي الاتفاقية باتخاذ خطوات علمية وإنتاجية مشتركة من قبل الخبراء الروس والسعوديين فيما يتعلق بإنشاء مكونات إضافية للمجمع الفضائي بغية رفع مواصفاته والطلب عليه في السوق.وذلك لإطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة الروسية والسعودية إلى مدار الأرض المنخفض.

كيريل دميترييف

وقال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة (RDIF)، كيريل دميترييف، إن المشاركة في تحقيق المشروع والتصميم وإنتاج الصواريخ يضع أساسا متينا لتحقيق مشاريع خاصة ذات أبعاد كبيرة في مجال إطلاق الأقمار الصناعية.

د. تركي بن سعود آل سعود

أما رئيس شركة TAQNIA السعودية د. تركي بن سعود آل سعود فعبر عن ارتياحه لتطوير الشراكة الروسية السعودية في مجال إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة. وكان رئيس مؤسسة الاستثمارات المباشرة الروسية، كيريل دميترييف، قد أعلن في وقت سابق أن روسيا والمملكة العربية السعودية بصدد بحث مشروع لإطلاق قمر صناعي من أراضي المملكة، فيما لم يذكر أي تفاصيل أخرى تخص المشروع. الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة (RDIF) Russian Direct Investment Fund



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هو صندوق تأسس في يونيو عام 2011، بهدف جذب الاستثمار المباشر في حصة رأس المال بشكل أساسي على الأراضي الروسية بالتعاون مع رواد الاستثمار المالي الاستراتيجي حول العالم، حيث يلعب الصندوق دور المحفّز للاستثمار المباشر في الاقتصاد الروسي. ويمتلك الصندوق حاليا خبرة ناجحة في العمل المشترك مع الشركاء الأجانب لتنفيذ ما يربو على 70 مشروعا، تبلغ قيمتها أكثر من 1.5 تريليون روبل (1دولار=64 روبلا)، في مناطق تمثل 95% من مساحة روسيا. ويعمل في تلك الشركات أكثر من 800 ألف عامل، بينما يمثل الناتج الإجمالي لها 6% من الناتج الإجمالي المحلي لروسيا. وقد أسس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة شراكات مع مستثمرين دوليين من أكثر من 15 دولة بقيمة تزيد عن 40 مليار دولار.

الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية" TAQNIA