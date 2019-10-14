موسكو والرياض تبحثان مشروع إطلاق أقمار صناعية من السعودية

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أعلنت مؤسسة الاستثمارات المباشرة الروسية Russian Direct Investment Fud (RDIF)، والشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية" TAQNIA السعودية عن التعاون في مجال الفضاء.
وأعلن الجانبان أنهما سيتعاونان في مجال تحديث مجمع "ستارت – 1" الفضائي الصاروخي وسيوظفان استثمارات لتطويره وجعله مشروعا خاصا في مصلحة روسيا والسعودية.
وتقضي الاتفاقية باتخاذ خطوات علمية وإنتاجية مشتركة من قبل الخبراء الروس والسعوديين فيما يتعلق بإنشاء مكونات إضافية للمجمع الفضائي بغية رفع مواصفاته والطلب عليه في السوق.وذلك لإطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة الروسية والسعودية إلى مدار الأرض المنخفض.
كيريل دميترييف
وقال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة (RDIF)، كيريل دميترييف، إن المشاركة في تحقيق المشروع والتصميم وإنتاج الصواريخ يضع أساسا متينا لتحقيق مشاريع خاصة ذات أبعاد كبيرة في مجال إطلاق الأقمار الصناعية.
د. تركي بن سعود آل سعود
وكان رئيس مؤسسة الاستثمارات المباشرة الروسية، كيريل دميترييف، قد أعلن في وقت سابق أن روسيا والمملكة العربية السعودية بصدد بحث مشروع لإطلاق قمر صناعي من أراضي المملكة، فيما لم يذكر أي تفاصيل أخرى تخص المشروع.
الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة (RDIF) Russian Direct Investment Fund
وقد أسس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة شراكات مع مستثمرين دوليين من أكثر من 15 دولة بقيمة تزيد عن 40 مليار دولار.
الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية" TAQNIA
تهتم الشركة بالاستثمار في التقنيات الرائدة وتطويرها، حيث تسعى الشركة إلى تطوير التكنولوجيات في العديد من القطاعات المحلية بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع عدد من الشركات التكنولوجية المعنية بتطوير النظام البيئي للابتكار. وتقوم الشركة بالاستفادة من الأنشطة التقنية من خلال الاستثمارات والشراكات لتسريع التنوع الاقتصادي للمملكة، وتحقيق رؤية الشركة في الاستثمار في التقنيات المحلية والعالمية والمشاركة في تطويرها وتنميتها لإنشاء مؤسسات ذات اقتصاد مستدام.
وتعمل الشركة في إطار "رؤية 2030" التي تهدف إلى جعل المملكة العربية السعودية مركزا للابتكار العالمي، حيث تمتد أنشطة الشركة إلى قطاعات: الطاقة وتقنية المعلومات والاتصالات والمواد المتقدمة وتقنية المياه والأمن والدفاع والصحة وعلوم الحياة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.