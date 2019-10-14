- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أطراف الشعر التالفة، هي واحدة من أكثر المشاكل التي تعانيها الصبايا، وتسبب لهنّ إحراجاً في ما يخص مظهرهن، كما أنّ الأطراف التالفة على المدى الطويل، تسبب مشاكل سقوط للشعر، لأنها تمتص المواد الغذائية التي تفرزها فروة الرأس.
وقص أطراف الشعر قد يكون حلًّا على المدى القصير، لكن سرعان ما تظهر المشكلة مرة أخرى، لهذا عليكِ علاج المشكلة من الجذور حتى الأطراف.
ماسك زيت جوز الهند والألوفيرا والزبادي
- ملعقتان كبيرتان من هلام الصبار
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند
- ملعقة كبيرة زبادي
اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على الشعر لمدة 45 دقيقة.
اشطفي شعركِ بالماء الفاتر والشامبو الخاص بكِ.
كرري العملية مرة أسبوعيًّا لأفضل ترطيب للشعر
ماسك الزيوت
- ملعقة صغيرة من زيت السمسم
- ملعقة كبيرة زيت لوز حلو
- ملعقة صغيرة زيت زيتون
تٌخلط الزيوت مع بعضها البعض، وتوضع على أطراف الشعر لليلة كاملة، ثم يُشطف بالماء في اليوم التالي.
يمكن عمل هذا الماسك مرة أسبوعيًّا، أو مرتين بحسب حالة الشعر.
ماسك زيت الزيتون والعسل والموز
- حبة موزة مهروسة
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
- ملعقة كبيرة من العسل
ضعي كلًّا من خليط زيت الزيتون والعسل على الشعر، من الجذور حتى الأطراف، ثم لفي الشعر بفوطة دافئة قليلًا، حتى يشرب شعركِ الزيت جيدًا، واتركيه لساعات طويل، أو طوال الليل.
كرري العملية 3 مرات أسبوعيًّا للحصول على نتيجة مرغوبة.
كانت هذه تفاصيل خبر أطراف شعرك تالفة؟ اليك هذه الخلطات الطبيعية الفعالة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.