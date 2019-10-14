أطراف شعرك تالفة؟ اليك هذه الخلطات الطبيعية الفعالة!

وقص أطراف الشعر قد يكون حلًّا على المدى القصير، لكن سرعان ما تظهر المشكلة مرة أخرى، لهذا عليكِ علاج المشكلة من الجذور حتى الأطراف.

وإليكِ وصفات مميزة لعلاج مشاكل أطراف الشعر التالفة.



ماسك زيت جوز الهند والألوفيرا والزبادي

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على الشعر لمدة 45 دقيقة. اشطفي شعركِ بالماء الفاتر والشامبو الخاص بكِ.

- ملعقة صغيرة من زيت السمسم

- ملعقة كبيرة زيت لوز حلو

- ملعقة صغيرة زيت زيتون

تٌخلط الزيوت مع بعضها البعض، وتوضع على أطراف الشعر لليلة كاملة، ثم يُشطف بالماء في اليوم التالي.

يمكن عمل هذا الماسك مرة أسبوعيًّا، أو مرتين بحسب حالة الشعر.

ماسك زيت الزيتون والعسل والموز