اليكم المحافظات التي اعلنت عطلة خلال الاسبوع الحالي

اعلنت عدد من المحافظات، عن تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها خلال الاسبوع الحالي بذكرى اربعينية الامام الحسين (ع).
ففي كربلاء اعلن مجلس المحافظة عن تعطيل الدوام الرسمي والذي بدأت من امس الاحد الموافق الـ13 من تشرين الاول الحالي ويستمر حتى الخميس المقبل الموافق الـ17 من الشهر ذاته.
كما اعلن مجلس محافظة النجف عن تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة بدءا من اليوم الاثنين الموافق الـ14 من تشرين الاول الحالي، ولغاية الخميس المقبل.
وقرر مجلس محافظة ذي قار عن تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة بدءا من يوم غد الثلاثاء ولغاية الخميس المقبل.
فيما اعلن مجلس محافظة واسط عن تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة يومي الاربعاء والخميس المقبلين.
يذكر أن زيارة الأربعين تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشيا على الأقدام، في حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.
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