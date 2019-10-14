بيان من الداخلية بخصوص 'انفجار الجعارة': 12 مصاباً وفتح تحقيق

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في حادث انفجار داخل مستودع لمعالجة العبوات داخل معسكر الدعم اللوجستي التابع لمديرية مكافحة المتفجرات في منطقة الجعارة بقضاء المدائن".وأضاف معن، أن "الحادث أسفر عن إصابة ضابط و٦ منتسبين من مركز تدريب مكافحة المتفجرات، و٤ منتسبين إلى معمل متفجرات الشرطة الاتحادية ومنتسب اخر الى فوج طوارئ نينوى، وقد تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج".

وكان مصدر أمني أفاد، صباح اليوم الاثنين (14 تشرين الأول 2019)، بإصابة 6 أشخاص جراء اندلاع حريق في كدس للعتاد بمنطقة الجعارة.