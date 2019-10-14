أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، فتح تحقيق بانفجار داخل مستودع لمعالجة العبوات في منطقة الجعارة جنوب شرقي العاصمة بغداد، مشيرةً إلى إصابة ضابط و11 منتسباً جراء الحادث.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في حادث انفجار داخل مستودع لمعالجة العبوات داخل معسكر الدعم اللوجستي التابع لمديرية مكافحة المتفجرات في منطقة الجعارة بقضاء المدائن".
وأضاف معن، أن "الحادث أسفر عن إصابة ضابط و٦ منتسبين من مركز تدريب مكافحة المتفجرات، و٤ منتسبين إلى معمل متفجرات الشرطة الاتحادية ومنتسب اخر الى فوج طوارئ نينوى، وقد تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج".
وأضاف معن، أن "الحادث أسفر عن إصابة ضابط و٦ منتسبين من مركز تدريب مكافحة المتفجرات، و٤ منتسبين إلى معمل متفجرات الشرطة الاتحادية ومنتسب اخر الى فوج طوارئ نينوى، وقد تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج".
وكان مصدر أمني أفاد، صباح اليوم الاثنين (14 تشرين الأول 2019)، بإصابة 6 أشخاص جراء اندلاع حريق في كدس للعتاد بمنطقة الجعارة.
كانت هذه تفاصيل خبر بيان من الداخلية بخصوص 'انفجار الجعارة': 12 مصاباً وفتح تحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.