بالفيديو: واحد من أغرب هواتف أندرويد!

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نشر المؤسس المشارك لنظام "أندرويد"، والرئيس التنفيذي لشركة Essential، أندي روبين، مقطع فيديو أظهر فيه هاتفا غريب الشكل تنوي شركته طرحه في الأسواق.
وأتى هذا الهاتف بشاشة تعمل باللمس تمتد على طول واجهته الأمامية، فيها ثقب صغير في زاويتها العلوية اليسرى مخصص للكاميرا، وزود بمكبر صوت على الحافة العلوية للهيكل.
أما الكاميرا الأساسية وماسح بصمات الأصابع فجاءا على الواجهة الخلفية، وأزرار التشغيل والتحكم بالصوت وضعت على الحافة اليمنى لهذا الهاتف.
وتبعا للتسريبات فإن هذا الهاتف سيعمل بمعالج Snapdragon 730، ونظام تشغيل "أندرويد"، وسيمكن التحكم به عبر الأوامر الصوتية، وسيحصل على الكثير من الميزات التي تعتمد على أنظمة الذكاء الصناعي.
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