بالفيديو: واحد من أغرب هواتف أندرويد!

وأغرب ما في هاتف Project Gem الجديد هو تصميم الهيكل، الذي جاء طوله كبيرا جدا مقارنة بعرضه، ما يجعله يبدو كجهاز تحكم عن بعد لأحد الأجهزة الإلكترونية.

وأتى هذا الهاتف بشاشة تعمل باللمس تمتد على طول واجهته الأمامية، فيها ثقب صغير في زاويتها العلوية اليسرى مخصص للكاميرا، وزود بمكبر صوت على الحافة العلوية للهيكل.