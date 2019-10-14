شاهد محمد رمضان يقود طائرة محملة بالركاب!

وذهب محمد رمضان إلى غرفة القيادة بالطائرة، وبدأ في قيادة الطائرة المحملة بالركاب وظهر صوت كابتن الطائرة وهو يقول: "والمصحف محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي".

ومن ناحية أخرى يستعد النجم محمد رمضان للسباق فى موسم دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد يحمل عنوان "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامى، وانتاج شركة سينرجى، ويعكف مخرج العمل على كتابة السيناريو فى الوقت الحالى، ويبدأ فى اختيار الأبطال الذين يشاركون فى العمل الفترة المقبلة ليبدأ صناع العمل فى معاينة الديكورات لانطلاق التصوير.

يشار إلى أن رمضان طرح مؤخرا فيديو كليب "هما عايزينها فوضى" من إنتاج سينرجى، وتدور أحداثه حول الأوضاع فى مصر حالياً، والتى يعلن من خلاله الفنان محمد رمضان دعمه للدولة المصرية ووقوفه إلى جانب مؤسسات الدولة ضد محاولات استهدافها.