محكمة إسبانية تقضي بسجن 9 من قادة انفصال كتالونيا

قضت المحكمة العليا الإسبانية، الإثنين، بسجن 9 من زعماء إقليم كتالونيا الانفصاليين ما بين 9 و13 سنة، بتهمة التحريض على التمرد.

كما أدانت المحكمة 3 آخرين بتهمة العصيان ولم تصدر بحقهم أحكام بالسجن، وذلك لدورهم في محاولة استقلال الإقليم عام 2017.

وشارك عشرات الآلاف من سكان إقليم كتالونيا، السبت الماضي، في الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني لإسبانيا؛ حيث تحولت الاحتفالات إلى مظاهرات ومسيرات سلمية أعرب خلالها سكان الإقليم الذين حملوا الأعلام عن رغبتهم في البقاء متحدين مع إسبانيا.

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وقال أنطونيو جارسيا، الذي شارك في الاحتفالات: "نحن هنا اليوم لنقول إننا كتالونيون وإسبان أيضا. اليوم هو العيد الوطني لإسبانيا، ونرغب في إيضاح ذلك لمن يدعون الصمم ولا يرغبون في فهم ذلك، رغم أنهم يفهمون ذلك جيدا".





ويأتي النطق بالحكم بعد نحو عامين من إعلان البرلمان الإقليمي الكتالوني الاستقلال من جانب واحد عن إسبانيا، وإنشاء الجمهورية الكتالونية كدولة مستقلة ذات سيادة في 27 أكتوبر 2017.

وفي اليوم ذاته، سارعت الحكومة الإسبانية السابقة بقيادة ماريانو راخوي إلى تطبيق البند 155 من الدستور الإسباني لمحاولة تطويق الأزمة، معلنة إقالة الرئيس السابق للإقليم كارليس بويجديمون وحكومته، إضافة إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في المنطقة.

وانطلقت محاكمة 12 من زعماء كتالونيا في 12 من فبراير الماضي، بتهم جرائم التمرد والتحريض على الفتنة والاختلاس والعصيان والتنظيم الإجرامي في ظل غياب الرأس المدبر بويجديمون، الهارب إلى بلجيكا مع عدد من وزرائه السابقين.