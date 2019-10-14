قوات سورية تتحرك شمالا وفقر تركيا.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: الجيش السوري يدفع بقواته شمالا لمواجهة العدوان التركي، وفرنسا تتوقع موقفا أوروبيا صارما بشأن تصدير الأسلحة لتركيا، و"نعمات عبدالله" تؤدي القسم كأول امرأة رئيسا للقضاء السوداني، وقوة عسكرية من الجيش الليبي تتجه لتأمين الجنوب، وقيس سعيد يشكر التونسيين: ثقتكم لن تذهب سدى.

كما تقرأون أيضا: حكيموف العرب.. مهندس العلاقات التاريخية بين السعودية وروسيا، ميركل وماكرون يطالبان بوضع حد للغزو التركي بسوريا، وصحيفة بريطانية: هروب 785 داعشيا من الرقة بتنسيق تركي، والعلاقات الإماراتية الروسية.. رؤية مشتركة نحو مكافحة الإرهاب، وآبي أحمد: جائزة نوبل ستمنحني طاقة للعمل نحو السلام.

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وفي الاقتصاد تطالعون: سياسي يكشف عن زيف أردوغان.. 5.22 مليون تركي تحت خط الفقر، وإيرادات بنوك الاستثمار العالمية لأدنى مستوى في 10 سنوات.

فنيا تتابعون: ويل سميث يحارب نفسه في "توأم رجل".

وعلى المستوى الرياضي: برشلونة يسعى لضم مهاجم إنتر ميلان على طريقة جريزمان.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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