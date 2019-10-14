بوتين يكشف عن مشروع واعد في السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مشروع استثماري ضخم بالمملكة العربية السعودية عبر شركة "سيبور- هولدنغ" الروسية التي تدرس بناء مجمع بتروكيميائي في الرياض باستثمار يبلغ أكثر من مليار دولار، فضلا عن إنشاء منصة استثمارية بـ10 مليارات دولار لتمويل مشاريع مشتركة مع المملكة العربية السعودية.
ويبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض تستمر حتى صباح الثلاثاء هي الأولى له منذ 12 عاما.
محمد بن سلمان يلتقي مبعوث بوتين في شؤون الأزمة السورية
ويلتقي بوتين خلال الزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي؛ لتوقيع عدد من الاتفاقيات.
وتتطرق اللقاءات إلى التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري.
وكان يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي قد قال في تصريحات له: "إنه يتم تحضير نحو 30 وثيقة، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية وتجارية، لتوقيعها خلال زيارة بوتين إلى السعودية".
ووفقا لمدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي؛ فإن الصندوق سيوقع خلال الزيارة اتفاقيات بنحو ملياري دولار".
يشار إلى أن آخر زيارة قام بها الرئيس الروسي إلى السعودية كانت في فبراير/شباط 2007، فيما زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود روسيا عام 2017.
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