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نجل مبارك يكشف عن أطول معركة فى تاريخ مصر

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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نجل مبارك يكشف عن أطول معركة فى تاريخ مصر

الإثنين 14 أكتوبر 2019

نجل مبارك يكشف عن أطول معركة فى تاريخ مصر

الخليج 365 ـ متابعات

نشر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، صورة لوالده عبر صفحته الخاصة على "تويتر" أثناء خدمته في القوات الجوية، معلنا أن والده سيتحدث قريبا عن ذكريات حرب أكتوبر.

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وكتب علاء مبارك، في أول منشور تعليقا على صورة والده: "14 أكتوبر عيد القوات الجوية، ذكرى أطول معركة جوية في التاريخ المعاصر معركة المنصورة، كل عام ونسور مصر بخير".

وأعلن مبارك الابن، في تغريدة ثانية، أن والده سيتحدث في وقت قريب عن ذكريات الحرب، وكتب: "قريبا.. الرئيس مبارك يتحدث عن ذكريات حرب أكتوبر في عيدها الـ46".

الجدير بالذكر، أن مبارك الأب، قاد القوات الجوية المصرية خلال حرب أكتوبر كما تسمى في مصر، أو حرب تشرين التحريرية كما تسمى في سوريا ضد القوات الإسرائيلية عام 1973، وتعد هذه الحرب، رابع الحروب العربية الإسرائيلية.

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