الرميان : السعودية أصبحت أكبر مستثمر أجنبي في روسيا

الإثنين 14 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، محافظ صندوق الإستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن السعودية أصبحت أكبر مستثمر أجنبي في روسيا بعد ضخ 2.5 مليار دولار .



وأشار الرميان إلى أن العمل جار على تفعيل صندوق مشترك مع روسيا والصين.

وكشف الرميان إن إعلان أرامكو عن نية الطرح الأولي "قريبا جدا جدا".

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وشدد الرميان على أنه :" لولا سرعة استجابتنا بهد الهجمات لقفز النفط إلى 130 دولارا في شهرين".

ولفت إلى أن الهجمات كانت ستوقع العالم في ركود كبير لولا سرعى استجابتنا السريعة.

ذكرت مصادر لوكالة بلومبيرغ أن أرامكو السعودية تستعد للإعلانِ رسميا عن الطرح الأولي لأسهمها قرابة العشرين من أكتوبر المقبل، كما لم تستبعد هذه المصادر إتمام الإدراج في سوق الأسهم السعودية "تداول" خلال شهر نوفمبر.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" بحسب مصادر إلى دراسة رفع الحصة المطروحة إلى 10% من أرامكو، وهو ما يعادل ضِعف النسبة المعلنة سابقا.