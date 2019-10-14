شكرا لقرائتكم الرميان: إعلان أرامكو نية الطرح الأولي قريب جدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، ياسر الرميان، إن إعلان أرامكو عن نية الطرح الأولي "قريب جدا جدا".

الرميان الذي يشغل أيضا منصب محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي قال "أصبحنا أكبر مستثمر أجنبي في روسيا بعد ضخ 2.5 مليار دولار".

وأشار الرميان إلى أن العمل جارٍ على تفعيل صندوق مشترك مع روسيا والصين.

وشدد الرميان على أنه: "لولا سرعة استجابتنا بعد الهجمات لقفز النفط إلى 130 دولاراً في شهرين".

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ولفت إلى أن الهجمات كانت ستوقع العالم في ركود كبير لولا سرعى استجابتنا السريعة.

وفي سياق متصل، أكد الرميان أن تغيير استراتيجية الصندوق التي بدأت عام 2015، كان تركيزها الأساسي التنسيق بين الأهداف الاستثمارية للصندوق، وتحقيق رؤية السعودية 2030.

وذكرت مصادر لوكالة بلومبيرغ أن أرامكو السعودية تستعد للإعلانِ رسمياً عن الطرح الأولي لأسهمها قرابة العشرين من أكتوبر المقبل، كما لم تستبعد هذه المصادر إتمام الإدراج في سوق الأسهم السعودية "تداول" خلال شهر نوفمبر.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بحسب مصادر، إلى دراسة رفع الحصة المطروحة إلى 10% من أرامكو، وهو ما يعادل ضِعف النسبة المعلنة سابقا.