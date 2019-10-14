شكرا لقرائتكم روسيا: 14 اتفاقية مع السعودية بـ 3 مليارات دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل ديميتريف، أن الصندوق سيوقع 14 اتفاقية جديدة مع عدد من الشركات السعودية، بقيمة صفقات تتجاوز 3 مليارات دولار.

وقال كيريل ديميتريف في تصريح لـ"العربية" إن "قيمة اتفاقاتنا ستبلغ أكثر من 3 مليارات دولار حالياً وإحدى الشركات ستكون مختصة في صناعة النفط وستستثمر في شراكة مع أرامكو لإنتاج مواد هامة للشركات الروسية وأرامكو وشركات عديدة أخرى حول العالم".

وأشار المسؤول الروسي إلى إجراء "الترتيبات النهائية لاستثمارات مع واحد من أكبر اللاعبين اللوجستيين في روسيا ونسعى للاستثمار في محفظة كبيرة من إيجار الطائرات".

تعاون يتخطى قطاع النفط

وحول زيارة بوتين للسعودية قال ديميتريف "أعتقد أنها زيارة تاريخية وتأتي في زمن تحصل فيه تحولات إيجابية كبيرة في العلاقات السعودية الروسية. كما تعرف فقد كانت العلاقات قبل 4 سنوات متوترة قليلاً وكان هنالك بعض سوء الفهم وبفضل العلاقات الرائعة بين الرئيس بوتين والملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حصل زخم وتحول كبير في العلاقات".

وأشار إلى أن هذا التحول لا يشمل التعاون في محال النفط ولا الاستثمارات فحسب أو زيادة التبادل التجاري بين بلدينا بل يشمل الجوانب الثقافية والرياضية وكافة المجالات الأخرى، وقال "كما نعتقد أن هذه الزيارة ستسرع عدداً من المشروعات التي هي قيد التنفيذ ومن ناحيتنا سنوقع 14 اتفاقاً جديداً مع الشركات السعودية خلال الزيارة وتتنوع بين البرامج الفضائية واللوجستية والذكاء الاصطناعي ومجالات عديدة أخرى. فكما قلت نحن نعتقد بأن هذه الزيارة تاريخية وتبعث رسالة مفادها بأن التعاون السعودي الروسي استراتيجي ويشمل جبهات عديدة وكل هذا بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس بوتين وقيادة المملكة العربية السعودية".

ديميتريف قال إن قيمة اتفاقاتنا تبلغ أكثر من 3 مليارات دولار حالياً وإحدى الشركات ستكون مختصة في صناعة النفط وستستثمر في شراكة مع أرامكو لإنتاج مواد هامة للشركات الروسية وأرامكو وشركات عديدة أخرى حول العالم.

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تأجير الطائرات

"كما نجري الترتيبات النهائية لاستثمارات مع واحد من أكبر اللاعبين اللوجستيين في روسيا ونسعى للاستثمار في محفظة كبيرة من إيجار الطائرات وبلا شك اتفاق كبير في محال الزراعة فبرأينا أن القرار السعودي لتقليل القيود على استيراد القمح الروسي كان خطوة تاريخية كما نعتقد بأن هنالك فرصاً كبيرة في المجال الزراعي بين روسيا والمملكة العربية السعودية. فاتفاقنا مع واحد من أكبر اللاعبين السعوديين في المجال الزراعي سيؤكد هذه العلاقة الزراعية".

بحسب ديميتريف تعمل روسيا عن كثب مع أرامكو وسابك على عدد من المشاريع الكبيرة في روسيا ودول أخرى، وقال "نحن على علم لمخططات أرامكو وسابك للتوسع في مجالات عديدة مثل الغاز الطبيعي السائل والبتروكيماويات وغيرها. فإلى جانب سابك نحن نبحث في عدد المشروعات البتروكيماوية في روسيا ومع الجمع بين معارف سابك ومخزوننا الوفير من الغاز بإمكاننا أن نستفيد من الاثنين لتزويد الأسواق الآسيوية لتحقيق معادلة رابحة".

وتجري حالياً عدد من المحادثات مع سابك وأرامكو في هذا الخصوص بحسب ديميتريف "لدينا صندوق الطاقة مع أرامكو. وصندوق الطاقة هذا سيستثمر في صناعة المعدات مثل التي ذكرتها آنفاً وتكنولوجيا أخرى المفيدة لصناعتي النفط في روسيا والمملكة العربية السعودية. وفي المستقبل القريب سوف نستكمل عدداً من التحولات البتروكيماوية، كما يستثمر صندوق الاستثمارات العامة في واحد من أكبر المشروعات البتروكيماوية في روسيا اسمه زاب سيف نفتيشيم الذي تديره شركة سيبور، وهي من أكبر الشركات البتروكيماوية لدينا. فهنالك تعاون كبير في مجال الغاز والبتروكيماويات".

شركات التكنولوجيا

روسيا استثمرت 2.7 مليار دولار في صفقات عديدة مختلفة، تشمل عدداً كبيراً من الشركات التكنولوجية ومجالات أخرى.

ديميتريف يرى إمكانية كبيرة للمشاركة السعودية في البنية التحتية الروسية، كما ترغب بلاده بمشاركة الشركات السعودية في مشاريعنا الوطنية وهو مشروع استثمار كبير قدمته الحكومة الروسية لتحويل الاقتصاد الروسي، وقد تكون الشركات السعودية مهتمة بالعمل في روسيا.

كما توجد بحسب ديميتريف 10 شركات مهتمة بالاستثمار في المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب، وسوف نجلبها للسعودية خلال الزيارة وهي مهتمة بالاستثمار في البنية التحتية السعودية ومشروعات لتطوير البنية التحتية في بعض المدن في المملكة ونحن متحمسون للفرص السياحية أيضاً في المملكة. لذلك من المتوقع أن يستثمر الصندوق المشترك في السعودية كثيراً في تلك المجالات التي تشهد نمواً كبيراً في المملكة.