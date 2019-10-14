«المبالغة الكبيرة جدا» بشأن سد النهضة .. تفاصيل خطة قطع مياه النيل عن الساحل الشمالي والبحر الأحمر .. السيسي يطلق أقوى تصريحاته

الموجز

خلال مشاركته في الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة ، انتقد السيسي تعامل المصريين مع أزمة سد النهضة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد وصف ما يحدث بـ"المبالغة الكبيرة جدا".

وأرجع تفاقم أزمة سد النهضة إلى ما حدث في مصر عام 2011، قائلا: "لو مكنش اللي حصل في 2011، كان هيبقى في اتفاق قوي وسهل، وكنا هنقدر نوصل لتوافق، لكن لما البلد تكشف ضهرها وتعري كتفها أي حاجة تتعمل بقى، ولو مخدتوش بالكم هيتعمل فيكم أكتر من كدة".

وعلق السيسي على تهنئته لرئيس وزراء إثيوبيا بعد فوزه بجائزة نوبل، قال السيسي إن الأمور لا يجب أن تحل سوى بالاعتدال والتوازن.

وأعلن انتهاء الدولة من خطة لقطع مياه النيل عن الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والاعتماد في هذه المناطق على تحلية المياه، مضيفا أنه تم الانتهاء تقريبا من هذه الخطة.

وأضاف السيسي في كلمته في الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة: "بنتكلم على إننا نقطع مياه النيل عن كل الساحل الشمالي والبحر الأحمر، تقريبا خلصنا الموضوع، والجزء ده من الخطة، طيب بكام أقولك؟

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لما أقولك 200 مليار هي المليارات دي ملهاش عدد ولا إيه؟ جت منين يعني؟ خطة المعالجة بس والتحلية 200 مليار والعام المقبل يبقى 300 مليار جنيه".

وأكمل: "هو إحنا سايبين حتة فيكي يا مصر إلا وبنعمل فيها شغل، المناطق الصناعية والمصانع والمستشفيات والقرى الأكثر احتياجًا".​

واختتم السيسي حديثه عن هذه القضية، قائلا: "إحنا كويسين أوي، مش في قضية المياه بس، لكن في جميع القضايا".