لاريجاني: بعض الدول تخلق المشاكل في المنطقة وتهدر طاقات المسلمين

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ان "بعض الدول في المنطقة تخلق المشاكل وتهدر طاقات الدول الاسلامية"، مشيراً إلى أن "بعض الدول الاخرى من خارج المنطقة تتدخل في شؤون المنطقة وهنالك بعض الدول في المنطقة تخلق مشاكل وتهدر طاقات الدول الاسلامية ، وبطبيعة الحال فان الازمة مازالت قائمة في المنطقة وقد اتسعت في بعض المجالات ايضا لذا يتوجب بذل الكثير من الجهد لمعالجتها".
ولفت إلى أن "ايران تعتبر ان الاساس لحل قضايا المنطقة هو الحوار السياسي وليس السلوك العسكري"، مشيراً إلى انه "مثلما لم يُجدِ السلوك العسكري نفعا في سوريا والحق الاضرار بالشعب السوري فقط فانه لن يجدي نفعا في مناطق اخرى ايضا كما في اليمن".
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