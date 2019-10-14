سانا: وحدات من الجيش السوري دخلت عددا كبيرا من القرى والبلدات بأرياف الرقة

أفادت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا:" بأنّ "وحدات من ​الجيش السوري​ دخلت عددًا كبيرًا من القرى والبلدات في أرياف ​الرقة​ الجنوبي والجنوبي الغربي والشمالي".

وكانت قد ذكرت في وقت سابق، أنّ "وحدات من الجيش السوري دخلت بلدة تل تمر الواقعة جنوب مدينة ​رأس العين​ الحدودية في ريف ​الحسكة​ الشمالي الغربي لمواجهة العدوان التركي وسط ترحيب الأهالي".

من جهتها، بيّنت وكالة "فرانس برس"، أنّ "قوات ​النظام السوري​ اقتربت من الحدود التركية، حيث تواصل ​أنقرة​ والفصائل السورية الموالية لها هجومها ضدّ المقاتلين ​الأكراد​".