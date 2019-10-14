سانا: وحدات من الجيش السوري دخلت عددا كبيرا من القرى والبلدات بأرياف الرقة

أفادت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا:" بأنّ "وحدات من الجيش السوري دخلت عددًا كبيرًا من القرى والبلدات في أرياف الرقة الجنوبي والجنوبي الغربي والشمالي".
وكانت قد ذكرت في وقت سابق، أنّ "وحدات من الجيش السوري دخلت بلدة تل تمر الواقعة جنوب مدينة رأس العين الحدودية في ريف الحسكة الشمالي الغربي لمواجهة العدوان التركي وسط ترحيب الأهالي".
من جهتها، بيّنت وكالة "فرانس برس"، أنّ "قوات النظام السوري اقتربت من الحدود التركية، حيث تواصل أنقرة والفصائل السورية الموالية لها هجومها ضدّ المقاتلين الأكراد".
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